В Запорожье полиция разоблачила таксиста, который "подрабатывал" сутенером

Таксист доставлял проституток по заказу клиентов

Фото: AFP

В Запорожье полиция разоблачила таксиста, который "подрабатывал" сутенером //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2dd/3ad/5c52dd3ad4d0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2dd/3ad/5c52dd3ad4d0a.jpg 2019-03-20T15:35:54+02:00 Запорожье Таксист доставлял проституток по заказу клиентов

В Запорожье полицейские разоблачили и задержали мужчину, которого подозревают в сутенерстве – ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, мужчину задержали в момент выполнения очередного "заказа". Сутенером оказался 52-летний житель Запорожья – к нему обращались мужчины, желающие получить соответствующие услуги, и вскоре к ним доставляли проституток.

Сотрудники полиции обыскали автомобиль и самого таксиста. Были изъяты деньги и автомобиль, которые использовались в ходе выполнения незаконной деятельностью.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали сутенера, который поставлял клиентам-педофилам несовершеннолетних мальчиков.

Также мы писали, что 24-летнюю украинку спасли от сексуального рабства на Кипре. Злоумышленница воспользовалась тем, что ее жертва находилась в сложной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Волынской области задержали торговцев людьми. Все произошло прямо на границе на таможенном пункте "Ягодин". Двое мужчин вывозили из Украины трех девушек для работы в секс-индустрии. Схема, по данным правоохранителей, была такой: сначала женщинам обещали легальную работу за рубежом, но впоследствии загоняли их в долги и заставляли торговать телом. Задержанные – граждане Украины и Армении. Им грозит от пяти до 12 лет заключения.

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