Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

В Запорожье посетитель расстрелял владельца ресторана: что произошло

21 января, 09:10

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию

/ Фото: Pixabay

В запорожском ресторане "Венеция" произошла стрельба – пьяный посетитель открыл огонь по владельцу заведения. Об этом сообщает "Заноза".

Как выяснилось, владелец Михаил Гиря выпроводил пьяного клиента из ресторана, для этого пришлось вызывать охрану. Посетитель ушел, но на этом конфликт не закончился – он поджидал Михаила у его дома по ул. Культурной. Там он и открыл стрельбу из карабина по ресторатору.

Владелец "Венеции" получил четыре огнестрельных ранения: несколько в живот и руки. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

После содеянного стрелок подался в бега. В пресс-службе местной полиции рассказали, что преступника сейчас разыскивают. По факту нападения уже открыли уголовное производство.

Напомним, не так давно в Николаеве произошла стрельба, в результате которой ранены два человека.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается едва ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Запорожье ранение стрельба реанимация мужчина рестораны посетители

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В одном из супермаркетов Запорожья прошел
В одном из супермаркетов Запорожья прошел "голый" флешмоб: видеоЗапорожье
Российских звезд театра не пустили на гастроли по Украине
Российских звезд театра не пустили на гастроли по УкраинеУкраина
Серия ДТП под Запорожьем: в аварии попали семь машин, в том числе две полицейских
Серия ДТП под Запорожьем: в аварии попали семь машин, в том числе две полицейскихЗапорожье
Отомстила за измену: в Запорожье женщина надела гайку на половой орган мужа (фото)
Отомстила за измену: в Запорожье женщина надела гайку на половой орган мужа (фото)Запорожье
Погода в Украине резко испортится: синоптики предупредили о сильных осадках
Погода в Украине резко испортится: синоптики предупредили о сильных осадкахУкраина
Изнасилование пенсионерки: в Запорожской области задержаны четверо подростков
Изнасилование пенсионерки: в Запорожской области задержаны четверо подростковЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...