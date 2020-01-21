В Запорожье посетитель расстрелял владельца ресторана: что произошло

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В запорожском ресторане "Венеция" произошла стрельба – пьяный посетитель открыл огонь по владельцу заведения. Об этом сообщает "Заноза".

Как выяснилось, владелец Михаил Гиря выпроводил пьяного клиента из ресторана, для этого пришлось вызывать охрану. Посетитель ушел, но на этом конфликт не закончился – он поджидал Михаила у его дома по ул. Культурной. Там он и открыл стрельбу из карабина по ресторатору.

Владелец "Венеции" получил четыре огнестрельных ранения: несколько в живот и руки. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

После содеянного стрелок подался в бега. В пресс-службе местной полиции рассказали, что преступника сейчас разыскивают. По факту нападения уже открыли уголовное производство.

Напомним, не так давно в Николаеве произошла стрельба, в результате которой ранены два человека.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается едва ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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