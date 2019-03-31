В Запорожье предложили построить туристическую "изюминку"

Запорожцы предложили устроить канатную дорогу на острова Байда и Хортица

Канатная дорога. Фото из открытых источников.

В Запорожье предложили построить туристическую "изюминку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/faf/32c/5c9faf32cd922.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/faf/32c/5c9faf32cd922.jpg 2019-03-31T04:19:00+03:00 Запорожье Запорожцы предложили устроить канатную дорогу на острова Байда и Хортица

Жители Запорожья предложили мэрии провести подвесную канатную дорогу над северной стороной острова Байда, чтобы соединить Хортицкий район с островами Байда и Хортица. Соответствующий документ был опубликован на сайте городского совета.

"Строительство подвесной канатной дороги над северной оконечностью острова Байда, из Хортицкого района на остров Хортица, станет одним из самых громких проектов в туристической инфраструктуре города Запорожья", - подчеркнул автор обращения.

Также он выразил уверенность в том, что с высоты канатной дороги будет открываться прекрасный вид на Днепр, и днепровские острова, а сама "подвесная канатная дорога станет туристической изюминкой Запорожья".

Кроме того, в документе предполагается, что канатная дорога может стать "визитной карточкой" города и позволит его жителям и гостям добираться на острова Байда для отдыха в летний период.

Напомним, ранее мы писали о самых забавных идеях, которые предлагают украинцы на сайте электронных петиций. Так, главе государства советовали ввести тату для коррупционеров и дать новое имя киевскому монументу Родине-матери.

Интересно, что некоторые украинцы предлагали отменить новые металические монеты номиналом в одну и две гривни, которые оказались "достаточно неудобными". Озабочен народ и запуском Hyperloop: уже 150 человек настаивают на том, чтобы первая ветка сверхскоростной капсулы соединила Новомосковск и Днепр, еще почти 300 хотят соединить Днепр с Запорожьем, а 90 пользователей просят сделать транспорт доступнее и отменить налог на покупку... лошадей.

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