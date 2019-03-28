Самые забавные идеи народа: украинцы требуют от президента тату для коррупционеров и новое имя для Родины-матери
Президента просят ввести орфографические санкции против РФ
До выборов президента Украины осталось три дня. В этот раз сразу после выборов Украина будет праздновать День смеха. "Сегодня" отыскали на сайте президента самые забавные петиции к главе государства.
Сейчас на портале продолжают собирать голоса авторы более 820 петиций, и для того чтобы их рассмотрели, каждая должна собрать минимум 25 тыс. голосов за 90 дней. За три с половиной года функционирования е-петиций из почти 32,5 тыс. инициатив это удалось лишь 45 — одна петиция находится на рассмотрении, а 44 уже получили официальный ответ. Сейчас популярностью пользуется легализация медицинского каннабиса — есть минимум семь похожих петиций, и свое "за" в общей сложности высказали около 1,5 тыс. украинцев. Еще президенту активно предлагают свои варианты слов государственного гимна и разобраться в ситуации с Евровидением-2019.
Но и необычных предложений хоть отбавляй. Правда, голосуют за них вяло. Например, некоторым не дает покоя статуя "Родина-мать" в Киеве — ее предлагают породнить со статуей Свободы в США и дать ей аналогичное название. Петицию поддержали шесть человек. Семеро поддержали требование "обновить пейзаж" столицы и поменять привычную женщину с мечом на беглого грузинского политика Михеила Саакашвили. Десять проголосовали за установку памятника интернету за заслуги в ведении информационной войны с РФ.
Четверо просят отменить новые металические монеты номиналом 1 и 2 грн — пишут, "достаточно неудобно". Озабочен народ и запуском Hyperloop: уже 150 человек настаивают на том, чтобы первая ветка сверхскоростной капсулы соединила Новомосковск и Днепр, еще почти 300 хотят соединить Днепр с Запорожьем. А 90 пользователей просят вообще сделать транспорт доступнее и отменить налог на покупку... лошадей. Еще десятеро заботятся о дамах и просят президента давать им отгулы в период "критических дней".
Не забывает народ и о взяточниках. "Наказание за коррупцию — татуировка всей кисти руки полностью черного цвета", — требуют 45 проголосовавших. Еще шестеро поддержали введение санкций в виде написания названия страны-агрессора с маленькой буквы. А 19 юзеров считают, что "укрАинский" и "на Украине" должны быть "запиканы" в прямом эфире каналов. Также 22 украинца просят за счет бюджета оснастить избирательные участки бумажными пакетами, как в самолете: "Тошнота — это естественная реакция психически здорового избирателя после выполнения им своего гражданского долга", — пишут авторы.
39 человек предлагают декоммунизировать Деда Мороза, а 23 просят запретить пропаганду вегетарианства и приводят аргументы: "Поедание овощей и фруктов является ужасным преступлением против биомассы мира и ведет к исчезновению всего живого на земле".
Поменять! Подписанты требуют переименовать Родину-Мать в статую Свободы AFP
Лидеры среди петиций
Первая тройка петиций-лидеров выглядит так:
- Помиловать Геннадия Дронова — второго участника аварии в Харькове в октябре 2017-го, в результате которой погибли 6 человек. В феврале 2019-го Дронову дали 10 лет тюрьмы. Инициатива набрала 4180 голосов, но в запасе еще 62 дня.
- Отменить переименование Днепропетровской области в Сичеславскую в пользу Днепровской. У петиции уже 3545 голосов и 43 дня в запасе.
- Обеспечить лечением детей, больных мышечной дистрофией Дюшшена.
Напомним, ранее эксперты предупредили о серьезных последствиях продажи голоса на выборах. Юристы предупреждают: уголовная ответственность грозит не только тем, кто покупает, но и тем, кто продает голос.
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