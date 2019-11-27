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В Запорожье при входе в многоэтажку пролился дождь из кипятка: видео

27 ноября, 12:06

Женщина сняла на видео, как с многоэтажки льется поток кипятка

Жительница Запорожья сняла на видео, как при входе в одну из многоэтажек города лился дождь из кипятка.

Горожане предположили, что такой водопад произошел из-за того, что слесари выпускали воздух из отопительной системы. При этом. Если бы в этот момент из подъезда выходили люди, они могли бы получить серьезные ожоги.

Напомним, ранее в Ровенской области трое коммунальщиков отравились опасными испарениями. Одного из них спасти не удалось. Известно, что медики сообщили в полицию о том, что в селе Заря бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть местного жителя, еще двух – госпитализировали.

"Трое работников местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе. В результате отравления опасными испарениями жизнь 37-летнего мужчины спасти не удалось, а 32- и 57-летнего жителей Зари госпитализировали в больницу", – сообщили в полиции.

Ранее в Киеве при загадочных обстоятельствах отравились люди – один человек погиб, трое в больнице. Причина – редкий элемент, тяжелый металл таллий. Двое пострадавших от него работали в службе такси.

Кроме этого, в результате утечки хлора в одном из открытых общественных бассейнов города Гамильтон вблизи Торонто пострадали 14 детей. Когда запах хлора появился в воздухе, вблизи воды находилось около 40 человек, которые были срочно эвакуированы.

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ЖКХ отопление Запорожье кипяток

Источник: Сегодня

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