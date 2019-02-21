В Днепропетровской области вспыхнул частный дом: погиб мужчина
Тело хозяина дома обнаружили спасатели
В Днепропетровской области в частном жилом доме произошел жуткий пожар, жертвой которого стал хозяин дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 08:08. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в одноэтажном жилом доме на улице Чкалова в поселке Бабайковка. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело уничтожить пол, кровать в одной из комнат дома. В 08:30 бойцам ГСЧС удалось локализовать пожар, а в 08:45 его ликвидировали.
"Во время тушения пожара в доме пожарными обнаружено тело хозяина, мужчины 1980 года рождения", - сообщили в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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