Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области вспыхнул частный дом: погиб мужчина

Сегодня, 11:52

Тело хозяина дома обнаружили спасатели

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области вспыхнул частный дом: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e71/f2c/5c6e71f2c7d0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e71/f2c/5c6e71f2c7d0d.jpg Днепр Тело хозяина дома обнаружили спасатели

В Днепропетровской области в частном жилом доме произошел жуткий пожар, жертвой которого стал хозяин дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 08:08. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в одноэтажном жилом доме на улице Чкалова в поселке Бабайковка. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело уничтожить пол, кровать в одной из комнат дома. В 08:30 бойцам ГСЧС удалось локализовать пожар, а в 08:45 его ликвидировали.

"Во время тушения пожара в доме пожарными обнаружено тело хозяина, мужчины 1980 года рождения", - сообщили в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, спасатели, тело, погиб, мужчина, ГСЧС, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области вспыхнул частный дом: погиб мужчина". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Симферополе вспыхнул мощный пожар на заводе: опубликовано видео

Вчера, 20:02

Огнем было охвачено 1200 квадратных метров на складе готовой продукции

В Житомирской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Вчера, 13:52

Тело погибшего мужа хозяйки дома обнаружили спасатели

В Одесской области вспыхнул частный дом: пострадали двое детей

Вчера, 09:35

Двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку госпитализировали в больницу

В Днепропетровской области пожар в частном доме унес жизнь мужчины

19 февраля, 11:06

Огонь охватил 30 квадратных метров здания

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

В России подстрелили известного актера: первые детали

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Жизни не будет: печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации

Украинцев пересадят на иранские автомобили

На оккупированном Донбассе местные жители отомстили солдату

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни

Стала известна причина развода Ани Лорак

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете