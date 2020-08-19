В Запорожье пронесся мини-смерч: стихия попала на видео

Жители Запорожья заметили необычное природное явление – по городу кружил небольшой смерч. Видео стихии опубликовали очевидцы.

Видео: Запорожье Новости

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Примечательно, что воронка пронеслась у предприятия, затягивая в себя пыль и мелкий мусор. Она достигла высоты несколько метров.

Напомним, не так давно в Николаевской области смерч появился над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. По словам метеорологов, чаще всего смерчи образуются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками.

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Также ранее мы сообщали, что над Одесской областью пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube. Необычное природное явление заметили жители Приморского – они два раза фиксировали смерчи.

Кроме того, на Донбассе пронесся смерч и обрушилась гроза с градом. Мощный ураган кружил мусор и двигал авто.

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