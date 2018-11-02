В Запорожье рабочие начали консервировать фонтаны: опубликованы фото

В Запорожье коммунальные службы начали останавливать работу городских фонтанов: специалисты Коммунального предприятия "Титан" приступили к консервации фонтанов на бульваре Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

В настоящее время рабочие уже отключили все фонтаны и слили воду и занимаются демонтажем насосного оборудования и подсветки – все это перевозится на склад, чтобы подготовить к работе в новом сезоне.

После этого "титановцы" оборудуют защитные купола на фонтанах и установят дополнительную подсветку, которая в ночное время украсит фонтаны, а также защитит от вандалов. В режиме зимнего содержания запорожские фонтаны будут находиться до апреля 2019 года.









Отметим, всего на балансе КП "Титан" 38 фонтанов, которые расположены в парках Победы, Вознесеновском, на бульваре Шевченко, площади Поляка, по улице Парковый бульвар, также один в Заводском районе.

Напомним, ранее в одном из городов Перемышлянского района Львовской области на площади Национального Возрождения неизвестный мужчина бросил в фонтан взрывное устройство, в результате чего частично его разрушил.

Также мы писали о скандале, который разгорелся вокруг старейшего фонтана Киева – "Самсона" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок.