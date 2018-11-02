В Запорожье рабочие начали консервировать фонтаны: опубликованы фото

Сегодня, 11:34

Коммунальщики закрывают на зиму главные фонтаны города

Фото: пресс-служба Запорожского горсовета
Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

В Запорожье коммунальные службы начали останавливать работу городских фонтанов: специалисты Коммунального предприятия "Титан" приступили к консервации фонтанов на бульваре Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

В настоящее время рабочие уже отключили все фонтаны и слили воду и занимаются демонтажем насосного оборудования и подсветки – все это перевозится на склад, чтобы подготовить к работе в новом сезоне.

После этого "титановцы" оборудуют защитные купола на фонтанах и установят дополнительную подсветку, которая в ночное время украсит фонтаны, а также защитит от вандалов. В  режиме зимнего содержания запорожские фонтаны будут находиться до апреля 2019 года.

Отметим, всего на балансе КП "Титан" 38 фонтанов, которые расположены в парках Победы, Вознесеновском, на бульваре Шевченко, площади Поляка, по улице Парковый бульвар, также один в Заводском районе.

Напомним, ранее в одном из городов Перемышлянского района Львовской области на площади Национального Возрождения неизвестный мужчина бросил в фонтан взрывное устройство, в результате чего частично его разрушил. 

Также мы писали о скандале, который разгорелся вокруг старейшего фонтана Киева – "Самсона" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок.
зима, Запорожье, фонтаны

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье рабочие начали консервировать фонтаны: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

В Запорожье не разминулись автобус и троллейбус

Вчера, 23:59

Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения

Запорожье

Фото: sobkor.net

В Запорожье мужчину ограбили прямо посреди ресторана

Вчера, 18:20

У жителя Запорожья отняли телефон в ресторане быстрого питания
Загрузка...

Запорожье

Фото: pixabay.com

В Запорожье из Мелитополя вертолет доставил жертв "тихой охоты"

Вчера, 17:33

Шестеро пострадавших выжили, несмотря на отравление грибами, благодаря своевременному обращению к медикам

Запорожье

Фото: Verge

В запорожских маршрутках предложили ввести новую систему оплаты проезда

Вчера, 13:37

Горожане предложили местным властям решить вопрос с тарифами в маршрутках
Загрузка...