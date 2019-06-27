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В Запорожье с поличным задержали "домушников"

27 июня, 14:16

Мужчины оказались ранее судимыми

Фото: ГУНП в Запорожской области
Фото: ГУНП в Запорожской области.

В Запорожье правоохранители разоблачили и задержали двоих квартирных воров. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 26 июня в Александровское отделение полиции обратился житель улицы Казачья. Мужчина рассказал, что в его квартиру пробрались неизвестные и похитили ценное имущество. Копы оперативно задержали преступников – воры были с поличным.

Задержанные оказались местными жителями – 1973 и 1982 рождения. Мужчины ранее уже были судимы. Одного из фигурантов задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража)", - рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Харькове полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении целой серии квартирных краж. Оперативники занимались розыском членов группы с начала 2019 года. За это время была установлена причастность злоумышленников к совершению 18 краж на территории Харькова.

Кроме этого, "Сегодня" писали о том, как максимально обезопасить свое жилье от кражи, а также рассказывали, как распознать квартирного вора.

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Тег ограбление, Запорожье, задержание, домушники, квартирные воры

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