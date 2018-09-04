В Запорожье СБУ разоблачила хищение почти миллиарда гривен из госбанка

Сегодня, 11:20

Сотрудники СБУ уже объявили о подозрении двоим фигурантам дела

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье деятельность группы мошенников, которых подозревают в хищении залогового имущества одного из госбанков и нанесении ущерба государству на сумму в почти миллиард гривен.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативниками спецслужбы было установлено, что государственное финучреждение заключило кредитный договор с коммерческой структурой с лимитом кредитной линии почти на 700 миллионов гривен. В соответствии с условиями договора в залог банку было передано имущество общества.

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В то же время, полученные кредитные средства были переведены на счета оффшорных компаний, а залоговые активы предприятия незаконно выведены из-под государственного контроля банка в пользу третьих лиц.

"По заключению профильных экспертов, государственному банку нанесен ущерб на почти миллиард гривен", – говорится в сообщении СБУ, которая уже открыла соответствующее уголовное производство.

Следователи СБУ объявили о подозрении двум фигурантам дела. В настоящее время принимаются меры по возврату незаконно отчужденных активов предприятия в собственность государства. Продолжается досудебное следствие. 

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили чиновника Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области в хищении государственных средств в особо крупных размерах через подставных лиц и незаконные счета.

Также мы писали о том, что уровень теневой экономики в Украине снижается, но ее важная часть — контрабанда — остается непобедимой, и журналисты "Сегодня" узнали, какие схемы используют контрабандисты.
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"Сегодня"

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