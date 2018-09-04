Запорожские копы спасли на Днепре двух женщин с детьми

Сегодня, 10:19

Прогулка на байдарках для женщин едва не закончилась плачевно

Фото: пресс-служба полиции Запорожья
Фото: пресс-служба полиции Запорожья

Полицейские в речном порту "Запорожье" спасли двух женщин с детьми, которые решили отдохнуть на Днепре во время прогулки на байдарках, и едва не стали жертвами своей неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 2 сентября во время патрулирования Днепра между островом Хортица и плотиной Днепрогэса правоохранители, заметили женщин с детьми на байдарках, которые звали на помощь.

Как выяснилось, женщины обессилели и не могли доплыть до берега, а также начала портиться погода. Копы забрали женщин с детьми в свою лодку и доставили на лодочную базу.

Напомним, недавно в Запорожской области спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. Инцидент случился 29 августа в районе одной из баз отдыха курортной Кирилловки. На расстоянии 150 метров от берега спасатели заметили мужчину, который звал на помощь. Его оперативно вытащили на берег, но от медицинской помощи спасенный отказался.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.
Днепр, Запорожье, полиция

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"Сегодня"

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