В Запорожье случайный прохожий задержал грабителя

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Фото: патрульная полиция Запорожья
Фото: патрульная полиция Запорожья

В Запорожье вечером 21 мая случайный прохожий провел гражданское задержание грабителя, который на остановке общественного транспорта по улице Новокузнецкой обокрал 17-летнего парня и попытался сбежать. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

"Правонарушитель выхватил у 17-летнего парня телефон и начал бежать. На это отреагировал неравнодушный гражданин, который начал преследовать преступника и вскоре самостоятельно его задержал до приезда полиции", – говорится в сообщении.

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Сам мужчина, передав стражам порядка вероятного преступника, объяснил, что стал свидетелем ограбления и начал преследование, а когда догнал нарушителя, повалил его на землю и держал до приезда полиции.

"Очевидцы и потерпевший подтвердили, что именно этот гражданин совершил нападение и вырвал телефон из рук парня. На место происшествия патрульные вызвали следователя Коммунарского отделения полиция для проведения всех необходимых следственных действий", – резюмировали копы.
Запорожье, грабитель, задержание, полиция

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"Сегодня"

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