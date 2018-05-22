В Запорожье случайный прохожий задержал грабителя

В Запорожье вечером 21 мая случайный прохожий провел гражданское задержание грабителя, который на остановке общественного транспорта по улице Новокузнецкой обокрал 17-летнего парня и попытался сбежать. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

"Правонарушитель выхватил у 17-летнего парня телефон и начал бежать. На это отреагировал неравнодушный гражданин, который начал преследовать преступника и вскоре самостоятельно его задержал до приезда полиции", – говорится в сообщении.

Сам мужчина, передав стражам порядка вероятного преступника, объяснил, что стал свидетелем ограбления и начал преследование, а когда догнал нарушителя, повалил его на землю и держал до приезда полиции.





"Очевидцы и потерпевший подтвердили, что именно этот гражданин совершил нападение и вырвал телефон из рук парня. На место происшествия патрульные вызвали следователя Коммунарского отделения полиция для проведения всех необходимых следственных действий", – резюмировали копы.