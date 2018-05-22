На Донбассе бойцы ВСУ задержали шпиона боевиков

В районе Авдеевской промзоны бойцы Вооруженных сил Украины задержали боевика, который собирал разведданные о расположении украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Как стало известно, 21 мая военнослужащими одной из бригад, выполняющих задачи в этом районе, был обнаружен мужчина 1960 года рождения, который пытался пересечь линию соприкосновения незамеченным.

"Наши воины вели наблюдение за данным лицом с момента выхода его из района, занят противником. Каждые 100-200 метров данный человек останавливался и делал звонок с мобильного телефона. Выйдя на наш секрет, пытался избавиться от телефона", — говорится в сообщении.

В ходе опроса задержанный сотрудничает с так называемой "армией ДНР" с января 2016 года и является военнослужащим резерва 11 мотострелкового полка. В его задачи входит собирать сведения о Вооруженных силах Украины. По его словам, непосредственно на промзоне он ранее был дважды, а когда шел туда в третий раз, был задержан украинскими бойцами.

Террорист сообщил, что он был завербован в Горловке, во время распития спиртных напитков в 2016 году, а личные поручения получал от "военнослужащего ДНР" с позывным Беркут.

Как сообщалось, под Горловкой продолжаются ожесточенные бои. Так, за прошедшие сутки большие потери и у ВСУ, и у боевиков. Враг 53 раза нарушал режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. В результате двое наших бойцов погибли и восемь получили ранения, а у боевиков дела еще хуже – 15 убитых и 13 раненных.

Также Мысягин писал, что ВСУ на Донбассе продвинулись еще на два километра. Он не указал, где именно это произошло, но говорит, что на этом участке фронта все в корне поменялось, и угроза жизни теперь – для боевиков.