В Запорожье разоблачили подпольного оружейника

В Запорожье под руководством прокуратуры стражи порядка разоблачили подпольный цех, в котором незаконно производилось и перерабатывалось огнестрельное оружие. Об этом написал пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"21 мая 2018 года в ходе проведения санкционированного обыска в рамках расследования преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины, в одном из помещений гаражного кооператива на территории Коммунарского района Запорожья правоохранители изъяли целый арсенал огнестрельного оружия (более 20 единиц) и боеприпасов к ней, как отечественного, так и импортного производства", – написал он.

По словам Лысенко, в результате проведения следственных действий был задержан 58-летний местный житель. Сейчас ведется досудебное расследование, решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.





Задержанному в случае, если его вина будет доказана, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Черниговской области сотрудники СБУ разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия, которое покупали представители криминальных структур, среди которых – копатели янтаря из Житомирской и Ровенской областей.

Также мы писали о том, как в Одессе сотрудники Национальной полиции и СБУ изъяли крупную партию огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, были изъяты изъяли пистолет Макарова, два пистолета "Вальтер", винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин "Оружейник зет-10", более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления огнестрельного оружия.