В Запорожье разоблачили подпольного оружейника

Сегодня, 12:49

В доме подозреваемого нашли 20 единиц оружия

Фото: Facebook Андрея Лысенко
Фото: Facebook Андрея Лысенко

В Запорожье под руководством прокуратуры стражи порядка разоблачили подпольный цех, в котором незаконно производилось и перерабатывалось огнестрельное оружие. Об этом написал пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"21 мая 2018 года в ходе проведения санкционированного обыска в рамках расследования преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины, в одном из помещений гаражного кооператива на территории Коммунарского района Запорожья правоохранители изъяли целый арсенал огнестрельного оружия (более 20 единиц) и боеприпасов к ней, как отечественного, так и импортного производства", – написал он.

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По словам Лысенко, в результате проведения следственных действий был задержан 58-летний местный житель. Сейчас ведется досудебное расследование, решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Задержанному в случае, если его вина будет доказана, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Черниговской области сотрудники СБУ разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия, которое покупали представители криминальных структур, среди которых – копатели янтаря из Житомирской и Ровенской областей.

Также мы писали о том, как в Одессе сотрудники Национальной полиции и СБУ изъяли крупную партию огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, были изъяты изъяли пистолет Макарова, два пистолета "Вальтер", винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин "Оружейник зет-10", более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления огнестрельного оружия.
оружие, Запорожье, арсенал, оружейники

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Источник:

"Сегодня"

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