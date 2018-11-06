В Запорожье средь бела дня на улице ограбили женщину

В Вознесеновском районе Запорожья грабитель средь бела дня прямо на улице напал на женщину. По словам 55-летней жертвы, злоумышленник налетел на нее внезапно, выхватил из рук телефон и убежал.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, женщина сразу же обратилась к стражам порядка, и копам удалось выяснить личность подозреваемого – им оказался 41-летний мужчина, который уже имел проблемы с законом и был судим.

В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Вознесеновском районе, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента, причем злоумышленник всего пару месяцев назад вышел из мест лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что в Одессе трое мужчин напали на известного украинского учителя физики Павла Виктора и отобрали его велосипед. Педагог был госпитализирован с телесными повреждениями.