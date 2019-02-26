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В Запорожье столкнулись патрульный Prius и две легковушки: опубликованы фото

Сегодня, 14:39

Авария произошла в Космическом микрорайоне Запорожья

В Запорожье столкнулись патрульный Prius и две легковушки: опубликованы фото Запорожье Авария произошла в Космическом микрорайоне Запорожья

В Запорожье экипаж патрульной полиции во время погони за нарушителем попал в ДТП, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел 25 февраля, на перекрестке в районе остановки "Южный рынок". Кроме Toyota Prius, участниками аварии стали ВАЗ-2114 и Renault Duster.

По данным копов, около 15:00 к ним обратился местный житель, который рассказал, что водитель маршрутного такси №63 создал аварийную ситуацию на дороге, находясь под воздействием наркотиков.

Полицейские устроили погоню за нарушителем и попытались "проскочить" на красный сигнал светофора, столкнувшись с автомобилем ВАЗ. А затем, по инерции, патрульный автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Renault Duster.

В результате аварии был травмирован пассажир служебной машины. Остальные машины-участники ДТП получили значительные механические повреждения. Продолжается расследование.

Напомним, недавно в Одессе служебный автомобиль патрульной полиции Mitsubishi насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

А в Харькове патрульный автомобиль сбил женщину, стоявшую на проезжей части. ДТП произошло 4 октября на перекрестке улиц Золочевского и Залютинской. По предварительным данным, Тоyota Prius сбил женщину, когда она стояла на проезжей части. На момент аварии патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

Также мы писали, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины попадали в аварии по нескольку раз.

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Тег ДТП, Toyota Prius, патрульные, Prius

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