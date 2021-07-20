В Запорожье в ДТП попали иномарка и маршрутка – много пострадавших (фото)

Оба авто сильно повреждены. Коллаж "Сегодня"

В Запорожье на перекрестке улиц Говорухи и Магара столкнулись маршрутка и иномарка. В результате ДТП пострадали 13 человек, в том числе двое детей.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожья.

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По предварительным данным, водитель Kia Ceed поворачивал на регулируемом перекрестке и столкнулся с маршрутным такси Volkswagen Crafter. Тогда в маршрутке было десять пассажиров, а в авто – двое.

Среди пострадавших – дети, водитель автобуса и пассажиры обоих транспортных средств. У них травмы разной степени тяжести.

Место ДТП. Фото: Нацполиция

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По факту ДТП начали уголовное производство, виновному грозит до трех лет ограничения свободы с лишением водительских прав до трех лет.

Напомним, в Луцком районе Волынской области произошло масштабное ДТП . В аварии погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять пострадали.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав . В больницу были направлены 23 человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности