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В Запорожье "вольнянская живодерка" пыталась выйти из СИЗО: что решил суд

21 августа, 12:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Девушку подозревают по двум статьям

В Запорожском апелляционном суде рассмотрели апелляционную жалобу 24-летней девушки, которая издевалась над животными.

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Заседание состоялось сегодня, 21 августа. Как сообщает "Актуальное", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, жалобу не удовлетворили. Подозреваемая и дальше будет находиться под стражей.

Отметим, ранее ее отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Также напомним, во время обыска по месту жительства девушки правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы жестокого обращения с животными. Помимо этого, подозреваемая также распространяла в интернете материалы порнографического характера.

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По данным фактам открыли два уголовных производства по статьям "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и "жестокое обращение с животными".

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Ранее мы сообщали, что под Запорожьем подожгли дом живодеров. Два человека перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главаря банды живодеров Александра и жестоко избили его, а также его сообщницу Кристину.

Видео: Instagram/its_zp

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