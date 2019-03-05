В Запорожье прошел суд над пенсионером-"минером"
Мужчину приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой на год
В Жовтневом районном суде Запорожье рассмотрели обвинения в адрес пенсионера, который сообщил о минировании электроподстанции, разозлившись на отсутствие электричества в его доме.
Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина своим звонком собирался отомстить "Запорожьеоблэнерго" за причиненные ему неудобства.
По решению суда, подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. При вынесении вердикта судья учел, что подсудимый пошел на соглашение о признании вины.
Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.
Также мы писали о том, как 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.
Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.
А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.
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