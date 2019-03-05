В Запорожье прошел суд над пенсионером-"минером"

Мужчину приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой на год

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Запорожье прошел суд над пенсионером-"минером" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg 2019-03-05T15:12:00+02:00 Запорожье Мужчину приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой на год

В Жовтневом районном суде Запорожье рассмотрели обвинения в адрес пенсионера, который сообщил о минировании электроподстанции, разозлившись на отсутствие электричества в его доме.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина своим звонком собирался отомстить "Запорожьеоблэнерго" за причиненные ему неудобства.

По решению суда, подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. При вынесении вердикта судья учел, что подсудимый пошел на соглашение о признании вины.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Также мы писали о том, как 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.

А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.

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