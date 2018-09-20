В Запорожье вор выпрыгнул в окно с украденным ноутбуком

В полицию Запорожья с заявлением об ограблении обратился житель Вознесеновского района, который рассказал, что пытался задержать вора, но тот выпрыгнул в окно вместе с похищенным ноутбуком.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, копам удалось оперативно установить личность подозреваемого и задержать его. У мужчины обнаружили ноутбук, который опознал пострадавший. Также он заверил, что задержанный – именно тот человек, которого он пытался задержать.

При этом о том, с какого этажа "эвакуировался" грабитель, а также то, получил ли он какие-либо травмы, не сообщается.

Для дальнейшего расследования на место правонарушения инспекторы патрульной полиции Запорожья вызвали следственно-оперативную группу Вознесенского района. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в центре Одессы мужчина пытался обокрасть квартиру, но не нашел там ничего ценного. А когда выходил, еще и столкнулся с соседом и попытался сбежать. В погоню за ним кинулись и другие соседи, а вор, пытаясь сбежать, перепрыгнув через забор и сломал обе ноги.

В полиции отметили, что, поскольку у злоумышленника не было никаких краденых вещей, его действия квалифицировали как "нарушение неприкосновенности жилища" и отправили в медицинское учреждение.

Ранее в Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу и украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. Между тем в это время неподалеку сотрудники уголовного розыска патрулировали территорию и, заметив грабителей, решили за ними проследить.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.