В Запорожье с балкона многоэтажки вывалилась молодая пара

Сегодня, 12:09

Молодые люди, упавшие с высоты второго этажа, остались живы

Фото: verge.zp.ua
Фото: verge.zp.ua

В Запорожье, где ранее из окна вывалился четырехлетний ребенок, с балкона многоэтажки упала молодая пара – парень и девушка перебрали алкоголя и решили развлечься на балконе.

"Люди выпивали и развлекались, начали "чудить" и попали в такую беду. Благо, этаж был второй – и мужчина, и женщина остались живы", — заявили в полиции, передает Verge.

Копы уточнили, что инцидент произошел в доме по улице Енисейской в Вознесеновском районе города на прошлой неделе, добавив, что горожанам стоит помнить об опасности, которые несет падение с высоты.

Напомним, ранее в городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открыто окно. 

Также подобный случай произошел и в Киеве: маленький ребенок оперся на москитную сетку и упал с балкона 12-го этажаразбившись насмерть.

Кроме того, мы сообщали, что во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения.  
Запорожье, полиция, балкон

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье с балкона многоэтажки вывалилась молодая пара". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: Pixabay

Необычайно благородный поступок прославил школьника на всю сеть

Сегодня, 03:02

Рами Зейни из американской Санта-Барбары стал местной знаменитостью 

Запорожье

В центре Запорожья мужчина провалился в трехметровую яму

Вчера, 10:55

54-летнего мужчину из "ловушки" вытащили спасатели
Загрузка...

Запорожье

Фото: zabor.zp.ua

В Запорожье сняли на видео пожилого "зацепера"

Вчера, 03:45

Пожилой мужчина путешествовал, ухватившись за лесенку на корме троллейбуса

Днепр

Фото: Информатор

В Днепре ссора соседей из-за вентилятора закончилась использованием оружия

18 Сентября, 19:29

Спор из-за вентилятора завершился стрельбой и вызовом полиции
Загрузка...