В Запорожье с балкона многоэтажки вывалилась молодая пара

В Запорожье, где ранее из окна вывалился четырехлетний ребенок, с балкона многоэтажки упала молодая пара – парень и девушка перебрали алкоголя и решили развлечься на балконе.

"Люди выпивали и развлекались, начали "чудить" и попали в такую беду. Благо, этаж был второй – и мужчина, и женщина остались живы", — заявили в полиции, передает Verge.

Копы уточнили, что инцидент произошел в доме по улице Енисейской в Вознесеновском районе города на прошлой неделе, добавив, что горожанам стоит помнить об опасности, которые несет падение с высоты.

Напомним, ранее в городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открыто окно.

Также подобный случай произошел и в Киеве: маленький ребенок оперся на москитную сетку и упал с балкона 12-го этажа, разбившись насмерть.

Кроме того, мы сообщали, что во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения.