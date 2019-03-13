В Запорожье за антиукраинскую пропаганду будут судить мужчину

Подсудимый распространял в соцсетях материалы с антиукраинскими призывами

Фото из открытых источников.

В Запорожье за антиукраинскую пропаганду будут судить мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9ac/b96/5c49acb965944.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9ac/b96/5c49acb965944.jpg 2019-03-13T13:13:27+02:00 Запорожье Подсудимый распространял в соцсетях материалы с антиукраинскими призывами

В Запорожье перед судом предстанет мужчина, который вел в социальных сетях антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщили в пресс-службе Коммунарского районного суда города.

На рассмотрение суда поступило уголовное производство в отношении мужчины, который распространял на своей странице в социальной сети "Вконтакте", путем репоста, материалы с призывами, направленными на изменение границ территории и государственной границы Украины.

В конце марта по данному делу состоится судебное заседание. Обвиняемому грозит от трех до пяти лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что украинец в Крыму помогал за вознаграждение оформлять российское гражданство.

"Мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее шести месяцев) оформить за денежное вознаграждение в $10 тыс. российское гражданство. При получении денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта днем в оккупированному Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. Российские силовики обвинили владыку сперва в "похищении церковной утвари", которая по описанию совпадала с вещами в его сумке, а потом – в том, что он нецензурно выражался на рынке перед автовокзалом, с котором собирался отправиться в Ростон-на-Доне, чтобы причастить и исповедовать политзаключенного украинца Павла Гриба. Позже архиепископ был освобожден.

Как мы уже писали, сам Климент назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ на аннексированном полуострове.

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