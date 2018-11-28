В Запорожской области разбойник совершил ограбление магазина

В селе Вознесенка Запорожской области было совершено разбойное нападение на продовольственный магазин. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Как стало известно, копы получили заявление о том, что в местный магазин зашел неизвестный, который напал на продавщицу и, угрожая ей ножом, забрал из кассы все деньги, а потом скрылся.

В ходе отработки прилегающей территории удалось задержать подозреваемого. Полицейские выяснили, что задержанный ранее имел проблемы с законом.

По факту разбоя открыто уголовное производство, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали банду профессиональных угонщиков элитных автомобилей. Копы разрабатывали группировку на протяжении полугода и выяснили, что те пользовались электроникой, поддерживали конспирацию и вели слежку за жертвами.

А в Киеве квартирные воры, пытаясь уйти от полицейской погони, совершили наезд на двух копов и протаранили десять припаркованных автомобилей. Ранее члены банды уже находились под следствием за аналогичные преступления, и еще один был неоднократно судим за квартирные кражи.

За серию краж, ограблений и за посягательство на жизнь полицейских им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.