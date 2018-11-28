В Запорожской области разбойник совершил ограбление магазина

Сегодня, 03:03

Преступник, угрожая ножом, ограбил продуктовый магазин

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В селе Вознесенка Запорожской области было совершено разбойное нападение на продовольственный магазин. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Как стало известно, копы получили заявление о том, что в местный магазин зашел неизвестный, который напал на продавщицу и, угрожая ей ножом, забрал из кассы все деньги, а потом скрылся.

В ходе отработки прилегающей территории удалось задержать подозреваемого. Полицейские выяснили, что задержанный ранее имел проблемы с законом.

По факту разбоя открыто уголовное производство, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали банду профессиональных угонщиков элитных автомобилей. Копы разрабатывали группировку на протяжении полугода и выяснили, что те пользовались электроникой, поддерживали конспирацию и вели слежку за жертвами.

А в Киеве квартирные воры, пытаясь уйти от полицейской погони, совершили наезд на двух копов и протаранили десять припаркованных автомобилей. Ранее члены банды уже находились под следствием за аналогичные преступления, и еще один был неоднократно судим за квартирные кражи.

За серию краж, ограблений и за посягательство на жизнь полицейских им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
разбой, ограбление, нападение, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожской области разбойник совершил ограбление магазина". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Запорожье на стоянке торгового центра ограбили автомобиль

26 Ноября, 19:15

Подозреваемого с краденым гаджетом задержали полицейские

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат

26 Ноября, 14:11

Полицейские разыскивают злоумышленников
Загрузка...
Загрузка...