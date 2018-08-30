В Запорожье задержали подозреваемого в кражах россиянина

Сегодня, 17:26

Мужчина незаконно находился на территории Украины 


Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье правоохранители задержали гражданина Российской Федерации, которого обоснованно подозревают в совершении квартирных краж в городе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Россиянина 1982 года рождения задержали 28 августа в порядке ст.191 Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, мужчина незаконно находился на территории Украины и причастен к совершению преступлений в Запорожье.

"Во время проведения санкционированного обыска в квартире по улице Василя Стуса полицейские изъяли ключи от замков дверей и домофонов, инструменты для открытия дверей, корпус гранаты Ф-1 и другие вещественные доказательства", – отметили правоохранители.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.185 ("Кража") и ч.4 ст.358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов") Уголовного кодекса Украины. На данный момент его проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории Запорожской области.

Напомним, на днях в Запорожье сотрудники СБУ задержали хакерскую группировку, возглавляемую гражданином Российской Федерации, которая пыталась грабить интернет-пользователей.

А в городе Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, полицейские задержали гражданина России с боевой гранатой
Запорожье, задержание, россиянин, кражи

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье задержали подозреваемого в кражах россиянина". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: СБУ

В Запорожье задержали группировку хакеров во главе с россиянином

28 Августа, 19:50

Преступники пытались грабить интернет-пользователей

Запорожье

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Возле Запорожской АЭС задержали гражданина РФ с гранатой: опубликованы фото

11 Августа, 04:16

После задержания россиянина в Энергодаре открыто  уголовное произвосдтво
Загрузка...

Запорожье

Фото: pixabay.com

В Запорожье за разбой и грабеж задержали россиянина

10 Августа, 15:50

Злоумышленник ударил мужчину по голове и украл у него телефон

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Россиянин из украинской тюрьмы обратился к Путину с просьбой

3 Августа, 12:14

У осужденного за терроризм Седикова серьезные проблемы со здоровьем и ему срочно нужна помощь
Загрузка...