В Запорожье задержали подозреваемого в кражах россиянина

В Запорожье правоохранители задержали гражданина Российской Федерации, которого обоснованно подозревают в совершении квартирных краж в городе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Россиянина 1982 года рождения задержали 28 августа в порядке ст.191 Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, мужчина незаконно находился на территории Украины и причастен к совершению преступлений в Запорожье.

"Во время проведения санкционированного обыска в квартире по улице Василя Стуса полицейские изъяли ключи от замков дверей и домофонов, инструменты для открытия дверей, корпус гранаты Ф-1 и другие вещественные доказательства", – отметили правоохранители.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.185 ("Кража") и ч.4 ст.358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов") Уголовного кодекса Украины. На данный момент его проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории Запорожской области.

Напомним, на днях в Запорожье сотрудники СБУ задержали хакерскую группировку, возглавляемую гражданином Российской Федерации, которая пыталась грабить интернет-пользователей.

А в городе Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, полицейские задержали гражданина России с боевой гранатой.