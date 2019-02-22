В Запорожье задержали подозреваемых в ограблении склада одного из предприятий
В краже подозревают группу из шести человек
В Запорожье полицейское разоблачили группу воров кабельно-проводниковой продукции со склада одного из предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
В Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что со склада телекоммуникационной компании был украден кабель. Неизвестные ночью проникли на склад и похитили имущество.
Спустя сутки полицейские на улице Юности остановили автомобиль ГАЗ, в кузове которого во время проверки был обнаружен похищенный кабель.
Как выяснилось, к краже кабельно-проводниковой продукции причастны шесть человек. В настоящее время на автомобиль и имущество наложен арест.
По факту кражи открыто уголовное производство. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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