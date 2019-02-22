В Запорожье задержали подозреваемых в ограблении склада одного из предприятий

В краже подозревают группу из шести человек

В Запорожье задержали подозреваемых в ограблении склада одного из предприятий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc3/453/5c6fc3453f60e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc3/453/5c6fc3453f60e.jpg 2019-02-22T11:46:21+02:00 Запорожье В краже подозревают группу из шести человек















В Запорожье полицейское разоблачили группу воров кабельно-проводниковой продукции со склада одного из предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что со склада телекоммуникационной компании был украден кабель. Неизвестные ночью проникли на склад и похитили имущество.

Спустя сутки полицейские на улице Юности остановили автомобиль ГАЗ, в кузове которого во время проверки был обнаружен похищенный кабель.

Как выяснилось, к краже кабельно-проводниковой продукции причастны шесть человек. В настоящее время на автомобиль и имущество наложен арест.

По факту кражи открыто уголовное производство. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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