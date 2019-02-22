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В Запорожье задержали подозреваемых в ограблении склада одного из предприятий

Сегодня, 11:46

В краже подозревают группу из шести человек

В Запорожье задержали подозреваемых в ограблении склада одного из предприятий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc3/453/5c6fc3453f60e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc3/453/5c6fc3453f60e.jpg Запорожье В краже подозревают группу из шести человек

В Запорожье полицейское разоблачили группу воров кабельно-проводниковой продукции со склада одного из предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что со склада телекоммуникационной компании был украден кабель. Неизвестные ночью проникли на склад и похитили имущество.

Спустя сутки полицейские на улице Юности остановили автомобиль ГАЗ, в кузове которого во время проверки был обнаружен похищенный кабель.

Как выяснилось, к краже кабельно-проводниковой продукции причастны шесть человек. В настоящее время на автомобиль и имущество наложен арест.

По факту кражи открыто уголовное производство. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью.  Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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Тег кража, подозреваемые, Запорожье

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