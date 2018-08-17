В Запорожье женщина выбросила собаку из окна седьмого этажа

Сегодня, 11:07

Животное погибло на глазах других жильцов дома, в том числе маленького ребенка

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Южном микрорайоне Запорожья пьяная женщина выбросила из окна седьмого этажа собаку. Инцидент произошел 15 августа на глазах других жильцов дома, в том числе малолетнего ребенка, которые в то время находились во дворе. От падения собака погибла на месте. Об этом рассказали в местной полиции.

Как сообщили в местной прокуратуре, по данному факту начато уголовное расследование по ч. 2 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животным, совершенное в присутствии малолетнего ребенка).

За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (до 3400 гривен) или ограничением свободы на срок до двух лет. Досудебное расследование ведет Коммунарское отделение полиции.

Подобная ситуация произошла 7 июля в Дарницком районе столицы. С балкона квартиры на седьмом этаже мужчина практически на головы гуляющих во дворе детей выбросил двухмесячного щенка.

Напомним, не так давно в Полтаве пес породы хаски выпал с четвертого этажа и выжил. Местная полиция расследует причины падения собаки, ведь, по словам очевидцев, животное из окна выбросил сосед-иностранец хозяина собаки.

 
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