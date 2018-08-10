На Прикарпатье спасли собаку, которая почти год прожила в теплотрассе

В городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.

Как над собакой издевались дети, и само падение видела местная жительница Анна Терчанина. Она сразу отогнала обидчиков животного, но вытащить его из ямы не смогла. На просьбы женщины спасти собаку никто не реагировал. Чтобы пес не умер от голода, Анна ежедневно приносила ему еду.

Таким образом собака выживала в теплотрассе почти год. Потом пенсионерке на помощь пришли волонтеры, но они сразу придумали, как освободить собаку. Поэтому пришлось обратиться к местным чиновникам, чтобы те позволили раскопать коммуникации. Операция по спасению животного длилась почти три часа.

Сразу после спасения собаку передали ветеринарам. По их словам, животное оказалось здоровым. Сейчас собаке ищут хозяина. Главное требование, говорят волонтеры, чтобы любил и не держал на привязи.

Не так давно в Смеле Черкасской области неизвестные прострелили лапы бездомной собаке, которая кормит девять щенков. Метиса алабая спасали всем районом.

Напомним, в Херсонской области спасли собаку, которая две недели провела в выгребной яме туалета сельсовета. Местные жители говорят, что животное туда бросил, скорей всего его же владелец.