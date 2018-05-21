В Запорожском аэропорту прошла внеплановая проверка

Сегодня, 22:17

Взлетно-посадочную полосу Запорожского аэропорта признали пригодной

Фото: пресс-служба Запорожского горсовета
Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

Госавиаслужба Украины провела проверку международного аэропорта "Запорожье" на предмет безопасности полетов. По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что взлетно-посадочная полоса находится в хорошем состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета, в прошлом году было отремонтировано около 14 тыс. кв.м. взлетной полосы из общих 105. Ремонтные  работы были выполнены достаточно качественно. В текущем году отремонтируют еще более 7 тыс. кв.м.

"Претензий к состоянию полосы нет. Да, она не в идеальном состоянии, в силу того, что последний капитальный ремонт прошел в 1982 году. Те ремонты, которые мы проводим, не решают полностью проблему, они поддерживают полосу в надлежащем состоянии. Нам необходимо кардинально решать проблему – полностью выполнять капремонт, или строить новую полосу", – рассказал директор запорожского аэропорта Виктор Бискупский.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.

Напомним, в аэропорту Львова отменили все рейсы из-за густого тумана, который опустился на город, пассажиры не могли вылететь почти сутки.

Также напомним о кибератаке, которой подвергся Одесский аэропорт. "Информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", – пояснили в пресс-службе.
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"Сегодня"

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