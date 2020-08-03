В Запорожье все места в платной камере СИЗО выкупил один человек

После введения "платных камер" в Запорожском следственном изоляторе все три места выкупил один человек. Мужчина внес деньги вперед на три месяца.

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Как сообщили на Facebook-странице Офиса омбудсмена, в остальных камерах условия остаются ненадлежащими и унизительными.

"31 мая 2020 года в Запорожском СИЗО введен экспериментальный проект по оборудованию и функционированию камеры с улучшенными условиями, в которую заключенные могут попасть, заплатив 3410 гривен в месяц. Однако воспользоваться этой услугой заключенные СИЗО не смогут, потому что все три месяца в этой камере оплатил один человек", – говорится в сообщении.

В остальных камерах следственного изолятора члены мониторинговой группы заметили, что стены и потолок покрыты грибком и плесенью, нет сливных бачков, матрацы и подушки крайне изношены, ограничен доступ к питьевой воде, в помещениях водятся тараканы и клопы.

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При этом в медицинской части "выявлены факты нечеловеческого или унижающего достоинство поведения и наказания".

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"В манипуляционном кабинете заболевшим заключенным оказывают медицинскую помощь (внутримышечные и внутривенные инъекции) через металлическую решетку", - добавили в Офисе.

Напомним, Министерство юстиции ввело новую услугу – теперь можно заранее оплатить пользование платными камерами в СИЗО. Такие "подарочные сертификаты" глава ведомства Денис Малюська предлагает дарить чиновникам.

Как сообщалось, размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Также сообщалось, что в Украине уже этим летом планируют запустить продажу "замороженных" и освобожденных тюрем. Продажу будут проводить на открытых аукционах через систему Prozorro.

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