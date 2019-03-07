В Запорожской области депутату сообщили о подозрении в получении взятки

Чиновник подозревается в посредничестве при получении крупной взятки

В Запорожской области депутату сообщили о подозрении в получении взятки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0e4/f82/5c80e4f826eab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0e4/f82/5c80e4f826eab.jpg 2019-03-07T11:38:20+02:00 Запорожье Чиновник подозревается в посредничестве при получении крупной взятки

В Запорожской области депутату сельсовета вручили сообщение о подозрении в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, 6 марта прокурор Запорожской области Валерий Романов лично сообщил депутату Новоуспеновского сельсовета о подозрении. Как выяснилось в ходе следствия, чиновник был посредником в вымогательстве и получении взятки.

Ранее стало известно, что стражи порядка разоблачили начальника областного отдела Госпродпотребслужбы, который при помощи депутата вымогал у трех человек взятку за регистрацию тракторного прицепа и получение удостоверения.







Всего они получили более 20 тысяч гривен. Обоих фигурантов задержали. По факту происшествия открыто уголовное производство.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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