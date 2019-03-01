В Запорожской области и на Азове объявлено штормовое предупреждение
В Азовском море ожидается шторм, а в Запорожской области – сильный ветер
В первый день весны синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей Запорожской области – ожидаются сильные порывы ветра, а на Азовском море – шторм.
По данным областного центра гидрометеорологии, ночью в Запорожье температура воздуха будет составлять от -1 до + 1 градуса (в Запорожской области – от -1 до +4), днем температура поднимется – от +3 до +5 градусов (в области – от +2 до +7).
В то же время, метеорологи ожидают приход штормового ветра – его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Ожидаются небольшие осадки.
Кроме того, на Азовском море прогнозируют усиления ветра до 24 метров в секунду, а высота волн составит 1,3-1,5 метров.
Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в первый день весны по всей Украине. В частности, синоптики ожидают теплой погоды, местами до 8-9 градусов выше нуля. При этом местами пройдет мокрый снег.
Как мы писали в прогнозе погоды на грядущий весенний сезон, настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть. Как рассказал народный синоптики Леонид Горбань, нынешняя весна обещает быть поздней и контрастной: холодной по-зимнему в первой половине и жаркой по-летнему во второй.
В то же время харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков. По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна.
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