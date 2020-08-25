В Запорожской области из-за COVID-19 закрыли детский сад: кто заболел

В Энергодаре Запорожской области закрыли на карантин детский садик №15 "Джерельце". На днях у воспитательницы обнаружили коронавирус. Женщина находится на амбулаторном лечении, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, учебный процесс в детском саду приостановлен с 25 августа до 3 сентября. У воспитанников и других сотрудников дошкольного учреждения симптомов COVID-19 нет.

Отметим, всего с начала эпидемии опасную инфекцию подтвердили у 54 жителей Энергодара.

Напомним, это уже второй подобный случай – в начале августа из-за коронавируса в городе закрыли на карантин детский садик №16.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье вспышку коронавируса обнаружили в общежитии университета. Всех зараженных госпитализировали в больницы.

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Новости "Сегодня" писали, что во Львовской области, где в последнее время фиксируют антирекорды по коронавирусу, из-за эпидемии закрыли два детских сада. Заражение подтвердили у работников дошкольных учреждений №12 и 92 во Львове.

О том, как будут работать школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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