В Запорожской области карантин в школах Бердянска продлили
Решение продлить карантин было принято из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
В Запорожской области из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердянске и Бердянском районе был продлен карантин в школах и детсадах. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Решение было принято мэром Владимиром Чепурным после консультирования с медиками. Также было принято решение закрыть на карантин школы в селе Азовское, Нововасильевка и Роза до 8 февраля включительно.
В зависимости от ситуации в горсовете решат, продлевать ли карантин на следующие дни. Кроме того, из-за аварии на коллекторе в Бердянске не будут работать четыре детских сада.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.
Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.
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