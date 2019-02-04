В Запорожской области карантин в школах Бердянска продлили

Решение продлить карантин было принято из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В Запорожской области карантин в школах Бердянска продлили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/337/02e/5c533702eb418.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/337/02e/5c533702eb418.jpg 2019-02-04T18:25:00+02:00 Запорожье Решение продлить карантин было принято из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

В Запорожской области из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердянске и Бердянском районе был продлен карантин в школах и детсадах. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Решение было принято мэром Владимиром Чепурным после консультирования с медиками. Также было принято решение закрыть на карантин школы в селе Азовское, Нововасильевка и Роза до 8 февраля включительно.

В зависимости от ситуации в горсовете решат, продлевать ли карантин на следующие дни. Кроме того, из-за аварии на коллекторе в Бердянске не будут работать четыре детских сада.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.

Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.

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