В Запорожской области на море спасли троих человек
Мужчины не могли выбраться из воды и звали на помощь
В поселке Кирилловка в Запорожской области спасатели вытащили из Азовского моря троих курортников, которые оказались в смертельной опасности. Об этом сообщили в местном ГСЧС.
Первый случай произошел возле пляжа базы отдыха "Причал". Там спасатели заметили двоих пловцов в шестидесяти метрах от берега: мужчины не могли вернуться на берег и звали на помощь. Спасатели на лодке добрались до пловцов и эвакуировали их на берег. 28-летний житель Харькова и 29-летний киевлянин от медицинской помощи отказались.
Позже в помощи спасателей нуждался 68-летний житель Энергодара. Мужчина купался в районе пляжа базы отдыха "Белая лилия" и на расстоянии 50 метров от берега обессилел. Спасатели доставили его на сушу.
Ранее мы сообщали о том, что с начала года в водоемах Украины утонуло 453 человека, в том числе 43 ребенка. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.
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