В Бердянске во время купания в море утонул мужчина

В Бердянске у центрального пляжа во время купания в море утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел днем 21 августа. Спасатели увидели мужчину в одежде, который в 40 метрах от берега нырял и внезапно исчез под водой. Когда они прибыли на место происшествия, обнаружили бездыханное тело. На берегу мужчину пытались вернуть к жизни, но эти усилия оказались напрасными. На данный момент личные данные погибшего устанавливаются, а тело направили для проведения судмедэкспертизы.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей. При этом удалось спасти 593-х человек и 110 детей.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.



