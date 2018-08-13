В Одесской области спасатели нашли в озере тело пропавшего ребенка

Сегодня, 17:14

Мальчик утонул во время рыбалки с отцом

Фото: virtualbrest.by
Фото: virtualbrest.by

В Одесской области, в озере Ялпуг, спасатели нашли тело мальчика, который утонул вместе с отцом во время рыбалки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.

Тело ребенка водолазы аварийно-спасательного отряда обнаружили примерно в 15:30. Оно находилось на расстоянии около 400 метров от берега.

Мы уже писали о том, что сегодня утром спасатели нашли тело отца мальчика. Также была обнаружена лодка с вещами разыскиваемых. 

Напомним, 12 августа в 23:10 спасателям поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее муж и сын вечером ушли на озеро Ялпуг кататься на резиновой лодке и не вернулись.

Ранее в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций привели шокирующую  статистику: с начала 2018 года на воде в Украине погибли 874 человека, из них 88 – дети.

Также мы писали о советах Минздрава по безопасному летнему отдыху у воды, в частности, врачи напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна
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Источник:

УНИАН

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