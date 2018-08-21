Под Бердянском во время шторма в море утонули девушка и ребенок

Возле села Новопетровка Бердянского района Запорожской области в районе пляжа "Лазурный" во время шторма в море утонули десятилетняя девочка и 18-летняя девушка. Об этом рассказали в местном ГСЧС.

Трагедия произошла 20 августа днем. Как выяснилось, 18-летняя девушка приехала на отдых с подругой и ее дочерью. В этот день на море был шторм, но девушка все равно пошла купаться с ребенком в море. Из-за длительного отсутствия мать ребенка забила тревогу. Тело девушки спасатели в 150 метрах от берега, поиски ребенка все еще продолжаются.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей. При этом удалось спасти 593-х человек и 110 детей.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.