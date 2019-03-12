В Запорожской области на взятке в 280 тысяч гривен попался сотрудник ГСЧС
ГБР и СБУ задержали "спасателя", вымогавшего деньги у частного предпринимателя
В Запорожской области сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали на получении взятки в 280 тысяч гривен специалиста гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГБР, мужчину уличили в получении неправомерной выгоды в сговоре с представителем коммерческой структуры. Деньги злоумышленники вымогали у руководителя предприятия за то, чтобы не мешать ему в его бизнесе в сфере пожарной безопасности.
12 марта во время получения второй части взятки в размере 260 тысяч гривен злоумышленников задержали. В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении в совершении преступления по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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