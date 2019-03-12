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В Запорожской области на взятке в 280 тысяч гривен попался сотрудник ГСЧС

Сегодня, 13:21

ГБР и СБУ задержали "спасателя", вымогавшего деньги у частного предпринимателя

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: СБУ
В Запорожской области на взятке в 280 тысяч гривен попался сотрудник ГСЧС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f84/7d9/5c7f847d92a1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f84/7d9/5c7f847d92a1d.jpg Запорожье ГБР и СБУ задержали "спасателя", вымогавшего деньги у частного предпринимателя

В Запорожской области сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали на получении взятки в 280 тысяч гривен специалиста гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, мужчину уличили в получении неправомерной выгоды в сговоре с представителем коммерческой структуры. Деньги злоумышленники вымогали у руководителя предприятия за то, чтобы не мешать ему в его бизнесе в сфере пожарной безопасности.

12 марта во время получения второй части взятки в размере 260 тысяч гривен злоумышленников задержали. В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении в совершении преступления по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, взяточник, ГСЧС, ГБР

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