В Запорожской области ребенок попал в огненную ловушку

Пятилетний ребенок и его бабушка оказались в задымленном помещении горящего дома

В Запорожской области ребенок попал в огненную ловушку. Фото: ГСЧС

В Запорожской области ребенок попал в огненную ловушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a9/1ba/5c87a91ba567c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a9/1ba/5c87a91ba567c.jpg 2019-03-12T14:59:35+02:00 Запорожье Пятилетний ребенок и его бабушка оказались в задымленном помещении горящего дома

В Запорожской области во время пожара частного дома по улице Юрия Дмитриева в Вольнянске пятилетний ребенок и его бабушка оказались в огненной ловушке – люди не могли выбраться из задымленной комнаты.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 11 марта на территории частного сектора: прибывшие на место возгорания спасатели выяснили, что пожаром охвачена одна из комнат дома – пылали кровать, деревянные перекрытия и личные вещи на площади 20 квадратных метров.

Менее чем за час спасатели локализовали огонь и вскоре полностью его ликвидировали. Вероятной причиной пожара стали детские шалости.

В результате происшествия обошлось без пострадавших. На борьбу с пожаром выезжала одна единица техники и четверо спасателей.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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