В Донецкой области в жилом доме вспыхнул жуткий пожар: погибли четыре человека
Тела погибших обнаружили спасатели, среди них – двое детей
В Красногоровке в одноэтажном жилом доме произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно 11 марта в 19:16. Прибывшим на место бойцам ГСЧС удалось локализовать пламя в 20:42, а в 21:11 его ликвидировали. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
"На месте спасатели обнаружили тела погибших 4 человек, из них двое детей и двое взрослых", – рассказали в ГСЧС.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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