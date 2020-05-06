В Запорожской области рядом с жилыми домами пронесся смерч: видео

В Запорожской области вечером 5 мая жители Мелитопольского района сняли на видео огромный смерч.

Как сообщает "РИА Мелитополь", темная воронка возникла в небе над селом Степное, а после смерча началась гроза и сильный ливень.

Очевидцы были напуганы, увидев совсем рядом с жилыми домами смерч. К счастью, обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.

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Как известно, смерч — это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300-400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20-30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5-3 км.

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Напомним, ранее в небе над Одесской областью пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube.

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Необычное природное явление заметили жители Приморского – они два раза фиксировали смерчи. Нанесли ли они какой-то вред, не сообщается.

Также мы сообщали о том, как на границе Херсонской и Запорожской областей пронесся мощный торнадо, который напугал жителей этих регионов.

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