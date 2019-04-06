В Запорожской области с территории ОРДО изъяли 90 тыс. пачек контрабандных сигарет

Контрабанду вывозили на скоростном плавсредстве

Фото: Сегодня

В Запорожской области с территории ОРДО изъяли 90 тыс. пачек контрабандных сигарет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/88a/6d5/5ca88a6d5b3b8.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/88a/6d5/5ca88a6d5b3b8.jpeg 2019-04-06T14:20:00+03:00 Запорожье Контрабанду вывозили на скоростном плавсредстве

В Запорожской области правоохранители изъяли около 90 тыс. пачек контрабандных сигарет с территории ОРДО. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Как удалось установить в результате оперативных действий, контрабандисты выходили с временно оккупированной территории Украины на малом скоростном плавсредстве. Далее они следовали в российской части вод Азовского моря, как правило, мимо кораблей береговой охраны РФ, а возможно, и под их прикрытием. В дальнейшем резко меняя курс, нарушители приближались к украинскому берегу и быстро перегружали свой товар в автомобиль", – говорится в сообщении.



















Правоохранители задержали грузовой автомобиль "Мерседес" с контрафактными табачными изделиями и сопровождающий его автомобиль "ВАЗ". Водителями оказались мужчины из города Енакиево Донецкой области, которые в настоящее время проживают в Киеве и Бердянске.

"При обследовании береговой полосы в указанном районе также выявлено еще около 40 коробов с контрафактными табачными изделиями, которые были подготовлены для загрузки в автомобиль. Всего правоохранителями изъято 177 ящиков (почти 90 тыс. пачек) сигарет марки Marlboro и LD с поддельными украинскими акцизными марками", – добавили пограничники.

Напомним, в международном аэропорту Запорожья таможенники задержали иностранца, который пытался нелегально вывезти старинные золотые монеты. Декларацию иностранец не заполнял, а также не имел разрешительных документов на монеты.

Также, в Запорожской области полицейские заблокировали продажу незаконно вырубленной древесины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области с территории ОРДО изъяли 90 тыс. пачек контрабандных сигарет". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.