В Запорожской области школьница едва не разбилась после "полета" с горки: страшное видео

Фото: pixabay.com

В Бердянске Запорожской области произошел жуткий инцидент – школьница чудом осталась цела после катания на горке.

Все случилось 7 февраля, когда город замело снегом. Девочка хотела спуститься с горы, но чуть не сделала сальто. В итоге – подросток просто вылетела на асфальт. По словам очевидцев, серьезных увечий она не получила.

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Ранее новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега.

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Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света остались около 20 населенных пунктов.

Также мы писали, что в Украине в понедельник, 10 февраля, ухудшится погода – на страну обрушится ураганный ветер. В Карпатах и вовсе ожидаются метели. В связи с этим спасатели объявили II уровень опасности.

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