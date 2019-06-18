В Херсонской области легковушка слетела в канал: среди погибших есть дети

Автомобиль нашли на глубине около пяти метров

Фото: wikipedia.org.

В Херсонской области произошло страшное ДТП – легковой автомобиль с детьми в салоне съехал в оросительный канал. И водитель, и пассажиры погибли, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

По данным местной полиции, 17 июня в 01:40 в "Единый центр 102" полиции позвонила 43-летняя жительница Чаплинского района. Женщина сообщила, что накануне вечером двое ее несовершеннолетних сыновей в возрасте 5 и 17 лет, вместе с 35-летним соседом уехали на автомобиле в сельский магазин и не вернулись. По словам односельчан, сделав покупки, мужчина с детьми сели снова в машину и поехали в неизвестном направлении.

Через 17 часов непрерывных поисков авто нашли на дне магистрального оросительного канала. Сначала недалеко от соседнего населенного пункта работники полиции заметили на почве следы от колес легкового автомобиля, которые вели в канал – там и нашли легковушку. Окна машины были открыты, а в салоне никого не было. Тела мужчины и детей нашли во время обследования акватории.

Как рассказал начальник полиции Херсонской области Артур Мериков, на розыск пропавших были немедленно ориентированы экипажи групп быстрого реагирования, в том числе полицейские соседних районов. Всего в поисках были задействованы 31 работник полиции и 3 автопатрули, работники службы по чрезвычайным ситуациям. Также присоединились 25 местных жителей.

Напомним, в прошлом году в Бериславском районе Херсонской области грузовой автомобиль съехал в реку. Водитель чудом успел выбраться из кабины.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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