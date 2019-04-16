В Запорожской области снова обнаружили ботулизм

Заболевшего мужчину госпитализировали в реанимацию в Энергодаре

В Запорожской области у жителя Энергодаре диагностировали ботулизм. Мужчину доставили в реанимацию. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.

Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, больной в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию 14 апреля. Ему ввели соответствующую сыворотку и госпитализировали в клиническую инфекционную больницу.

По данным медиков, состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое. Также выяснилось, что мужчина ел вяленую тарань, изготовленную в домашних условиях из свежей рыбы, выловленной из Днепра в районе речного порта Энергодара.

Стоит отметить, что в прошлом году в Запорожской области ботулизм диагностировали у 13-ти человек, двое из которых умерли. Во всех случаях причиной заболевания стала рыба домашнего производства.

Также мы писали о том, как во Львове врачи боролись за жизнь 25-летнего парня, который был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов. Уже через несколько часов ему стало плохо и пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали ботулизм.

Ранее в Харькове 38-летний мужчина отравился вяленым лещом, которого он купил на рынке. Кроме того, неоднократные случаи ботулизма фиксировались и в столице.

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