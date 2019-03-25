В Кировоградской области зафиксировали еще одну смерть от гриппа
Летальный исход был отмечен в Новоукраинском районе
В Кировоградской области из-за осложнений гриппа умер еще один человек. Этот случай стал седьмым на территории области, сообщили в пресс-службе лабораторного центра Минздрава.
"Зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений гриппа в Новоукраинском районе. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1)", - говорится в сообщении.
При этом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в области пока не превышает эпидемического порога.
"За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2977 больных, из них 72,2% дети. Всего госпитализированных – 266. С начала эпидсезона в области зарегистрировано 74 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа", – уточнили в Минздраве.
Также врачи напомнили о том, что надежной защитой от гриппа является своевременная вакцинация. Между тем, в Кировоградской области с начала эпидсезона против гриппа вакцинировали 4283 человека, из них 23,4% – дети.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за гриппа в Украине умерло 45 человек. Кроме того, мы писали, что на 10-ой неделе года показатель заболеваемости в Киеве снизился и стал на 52,3% меньше эпидемического порога.
Также ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
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