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В Кировоградской области зафиксировали еще одну смерть от гриппа

Сегодня, 13:32

Летальный исход был отмечен в Новоукраинском районе

Фото: Pixabay
В Кировоградской области зафиксировали еще одну смерть от гриппа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/837/420/5c48374202463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/837/420/5c48374202463.jpg Другие регионы Летальный исход был отмечен в Новоукраинском районе

В Кировоградской области из-за осложнений гриппа умер еще один человек. Этот случай стал седьмым на территории области, сообщили в пресс-службе лабораторного центра Минздрава.

"Зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений гриппа в Новоукраинском районе. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1)", - говорится в сообщении.

При этом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в области пока не превышает эпидемического порога.

"За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2977 больных, из них 72,2% дети. Всего госпитализированных – 266. С начала эпидсезона в области зарегистрировано 74 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа", – уточнили в Минздраве.

Также врачи напомнили о том, что надежной защитой от гриппа является своевременная вакцинация. Между тем, в Кировоградской области с начала эпидсезона против гриппа вакцинировали 4283 человека, из них 23,4% – дети.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за гриппа в Украине умерло 45 человек. Кроме того, мы писали, что на 10-ой неделе года показатель заболеваемости в Киеве снизился и стал на 52,3% меньше эпидемического порога.

Также ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

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Тег грипп, вирус, грипп в Украине, кировоградская область

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