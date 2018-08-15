В Запорожской области сошли с рельсов три вагона товарного поезда

Сегодня, 17:12

На железной дороге заверили, что инцидент не повлияет на движение пассажирских поездов

Фото: 061.ua
Фото: 061.ua

В Запорожской области на железнодорожной станции Пологи утром 15 августа сошли с рельсов три вагона товарного поезда, груженые металлом. Об этом со ссылкой на пресс-службу Приднепровской железной дороги сообщает издание 061.

"Вагоны не перевернулись, они просто сошли с рельсов. Разрушений никаких не произошло. Сейчас идут восстановительные работы, после чего три вагона будут поставлены на рельсы и продолжат движение. На расписание пассажирских поездов это не повлияет", – заверили отметили в пресс-службе, добавив, что инцидент обошелся без пострадавших.

Напомним, ранее на станции Пологи произошел инцидент с поездом Киев – Бердянск: тогда из-за неосторожной стыковки пострадали 26 пассажиров. Копы начали расследование по факту происшествия.

Полиция установила, что "машинист 1966 года рождения при проведении замены тепловоза превысил допустимую скорость движения".

Также мы писали, что в Николаевской области поезд раздавил женщину, у машиниста не выдержало сердце. А на станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушку
авария, поезд, запорожская область, Пологи

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