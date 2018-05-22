В Кировоградской области поезд сбил девушку в наушниках

Впереди девушки шли другие пассажиры, на которых вероятно она и ориентировалась

На станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушку утром сегодня, 22 мая. Происшествие произошло в 9:20 утра. Об этом сообщает Моя Александрия.

По предварительной информации, девушка высадилась из поезда "Интерсити" сообщением "Днепр – Киев". Затем она надела наушники и пошла к вокзалу. Впереди девушки шли другие пассажиры, на которых вероятно она и ориентировалась.

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На переходе люди быстро перешли к вокзалу, а идущая за ними в наушниках девушках попала под маневровый локомотив. С травмами ее забрали в больницу.

"На моих глазах женщина попала под поезд. Она вышла из нашего поезда, который ехал в Киев, говорила по телефону, а на первом пути шел грузовой состав. Он давал сигнал, но она, наверно, не сориентировалась", ― пересказала события очевидица происшествия Татьяна Лампика на своей странице в Facebook.

Начальник станции Александрия Сергей Карауш сообщил, что сейчас работает комиссия.

В скорой помощи рассказали, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и находится в коме.

Напомним, во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался по соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал сигналов и окриков о приближающейся электричке.

А в Кременчуге под поезд попал 11-летний мальчик.