В Запорожской области спасатели "вырезали" водителя из легковушки

Сегодня, 12:05

После столкновения Renault с грузовиком MAN водитель легковушки оказался в реанимации

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В селе Таврическое Запорожской области легковой автомобиль Renault под управлением 41-летнего мужчины врезался в грузовик MAN на трассе "Орехов-Запорожье". Как сообщили на сайте Таврической объединенной территориальной громады, пострадавшего доставили в реанимацию с тяжелыми ранениями.

Стоит добавить, что после ДТП шофера легковушки зажало в искореженной машине, и спасателям пришлось извлекать его с помощью специального инструмента.

Медики диагностировали у водителя переломы обеих ног и левой руки, а также сотрясение мозга. В свою очередь, 22-летний водитель грузовика от госпитализации отказался.

Напомним, ранее на трассе под Запорожьем копы задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Оказалось, что микроавтобус был украден у иностранца, который живет в городе Днепрорудное, и которому угонщик помогал заниматься сельским хозяйством.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillac клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

А в Харькове уволенный работник угнал "Газель" своего начальника, чтобы на ней уехать на отдых. Угонщика задержали на блокпосту по дороге к морю.
ДТП, грузовик, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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