В Запорожской области женщина обнаружила в своей постели спящего незнакомца

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В Токмаке Запорожской области женщина, вернувшись вечером домой, будто оказалась в известном фильме "Ирония судьбы". В своей квартире она обнаружила пьяного спящего мужчину.

Как рассказали в пресс-службе местной прокуратуры, в дом женщины мужчина пробрался, взломав перед этим замок входной двери. Попав в квартиру, он просто лег спать.

Из квартиры незнакомец ничего не похитил. Но по факту незаконного проникновения в жилище полицейские открыли уголовное производство. Теперь мужчине грозит штраф или ограничение свободы на три года.

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Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку. Инцидент произошел на улице Жолудева, 1Б.

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Также эксперты рассказали, как правильно выбрать двери, надежный замок и сигнализацию для охраны жилья.

Ранее новости "Сегодня" писали об устройстве, которое поможет противостоять ворам. Китайцы придумали умное портмоне, которое сообщает о краже сиреной. Портмоне молчит, пока поддерживает сигнал с телефоном. Но когда расстояние между гаджетами увеличивается, связь обрывается.

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